Суд назначил 17 лет колонии девушке, устроившей стрельбу в детском саду Красноярска

В Красноярске сегодня вынесли приговор 20-летней Полине Дворкиной, которая, говорится в деле, в марте 2022 года убила своего отца, а затем устроила стрельбу в детском саду. По ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних) ей назначили 17 лет колонии общего режима (гособвинение требовало для нее на два года больше), рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре края.

Как указывается в материалах следствия, 28 марта 2022 года 20-летняя Полина Дворкина, которая прониклась идеями радикального феминизма, сначала застрелила отца, а затем пришла в детсад с ружьем 12-го калибра, планируя убить мальчиков. Вооруженную девушку задержали воспитательницы детсада. В ходе завязавшейся борьбы произошел выстрел, в результате заряд картечи угодил в стену, никто из детей не пострадал.

В отношении Полины Дворкиной возбудили уголовное дело. В первый день судебного процесса Полина Дворкина заявила, что вину признает частично.

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Константин Воронов