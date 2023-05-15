Устроившая стрельбу в детскому саду жительница Красноярска частично признала вину в суде

Жительница Красноярска Полина Дворкина, которая в марте 2022 года, устроила стрельбу в детском саду, частично признала вину в судебном процессе. Об этом сообщил Telegram-канал судейского сообщества Красноярского края. Так же подсудимая ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме, но получила отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

Как писал «Ъ», согласно версии следствия, в конце марта 2021 года, Полина Дворкина под влиянием идей и представлений о радикальном феминизме, застрелила отца. После чего, в тот же день девушка пришла с ружьем в детский сад, намереваясь совершить убийство мальчиков.

Одна из воспитательниц попыталась отнять оружие, в этот момент произошел выстрел в стену. Сотрудницы детсада задержали нападавшую и удерживали ее до приезда полиции. В отношении Полины Дворкиной возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 30 и 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).

Пока шло следствие по уголовному деле, девушку привлекли к административной ответственности за возбуждение ненависти к мужчинам и оштрафовали , на 10 тыс. руб. До нападения, говорится в деле, Полина Двокина разослала зарубежным изданиям и СМИ-иноагентам свой манифест на тему радикального феминизма, а направившись с ружьем и боекомплектом в детский сад, надела футболку с враждебной по отношению к мужчинам надписью.

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Илья Николаев