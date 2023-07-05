Горный туристический кластер подвел итоги устойчивого развития

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

Нефинансовый отчет в области устойчивого развития курорта опубликован на официальном сайте компании. В нем отражены показатели экономического, экологического и социального воздействия Красной Поляны. «Вот уже три года как мы выбрали путь устойчивого развития. Своим примером наша команда демонстрирует, что успех бизнеса не противоречит сохранению природы, а, наоборот, дает синергию. Курорт Красная Поляна является лидером внедрения принципов и практик устойчивого развития в индустрии туризма и гостеприимства России»,— сообщила генеральный директор Курорта Красная Поляна Яна Перепечаева.

По ее словам, среди основных результатов деятельности компании — увеличение доли закупок у местных поставщиков. В 2022 году курорт закупил у них продукцию на сумму 580 млн руб., что составляет 58% от общего бюджета закупок. Большая часть из них осуществлялась у субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края — 459 млн руб. (79%).

Неотъемлемой составляющей работы Курорта Красная Поляна остается сохранение биоразнообразия. В 2022 году курорт присоединился к двум важным проектам: программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе и «Экософия» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Мы продолжаем наращивать сотрудничество с научными и природоохранными организациями, наши совместные проекты приобретают все больший масштаб и значимость. Курорт сохраняет свою приверженность реализации стратегии устойчивого развития. Сохранение биоразнообразия, совершенствование работы по охране окружающей среды и экологическое просвещение остаются в списке наших приоритетов»,— рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Лев Шагаров.

В 2022 году был разработан первый на отечественном рынке массовый туристический продукт, созданный с учетом принципов устойчивого туризма. Пакетное предложение «Наполни свое лето» было запущено 3 апреля 2023 года. Первые гости, выбравшие данный пакет, приехали на курорт 17 июня 2023 года. Продукт создан для тех, кто разделяет философию осознанного потребления, бережного отношения к природе и заботы об окружающем мире. Он предлагает клиентам путешествие по экотропам общей протяженностью 60 км, а также оздоровление в медицинских центрах.

В июне 2023 года предложение «Наполни свое лето» Курорта Красная Поляна было признано лучшим ESG-проектом России. Премия вручалась в рамках XI ежегодного форума «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие».

«Устойчивый туризм — это прежде всего неравнодушное отношение к гостям, сотрудникам и местным жителям, а также к нашей планете в целом. Мы ежедневно трансформируем все продукты и услуги компании таким образом, чтобы они оказывали минимальное воздействие на окружающую среду»,— сообщила коммерческий директор Ирина Редих.

Согласно отчету, Курорт Красная Поляна оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Выбросы парниковых газов по охватам 1 и 2 в 2022 году составили 37 167 тонн СО-эквивалента.

Стратегия устойчивого развития курорта была принята в 2020 году. Она включает в себя пять главных целей: устойчивый туризм, охрана природы, ответственный бизнес, благополучие сотрудников и развитие Красной Поляны. В прошлом году Курорт Красная Поляна представил первый публичный нефинансовый отчет о деятельности в области устойчивого развития. Курорт стал лидером рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний агентства «Эксперт РА» среди компаний курортной инфраструктуры.

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