Омская прокуратура требует конфисковать у полицейского имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы

Прокуратура Омска направила в суд иск об обращении в доход государства имущества начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД, которое, по данным ведомства, было приобретено на неподтвержденные доходы. Об этом рассказали в прокуратуре, которая выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Проверка установила, что на близкого родственника полицейского был оформлен земельный участок в селе Троицкое (Омский район). «Данный земельный участок, а также находящиеся на нем дом и хозяйственные постройки, неоформленные в собственность, фактически принадлежат сотруднику полиции, а близкий родственник постоянно проживает в другом регионе России»,— заявили в надзорном ведомстве, отметив, что предварительная стоимость указанного имущества не сопоставима с уровнем доходов полицейского и членов его семьи.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее суд обратил в доход государства квартиру омского депутата, источник средств на которую он не смог подтвердить.

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Илья Николаев