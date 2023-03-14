Суд обратил в доход государства квартиру омского депутата, источник средств на которую он не смог подтвердить

Прокуратура Омской области в апелляционной инстанции добилась обращения в доход государства квартиры депутата совета Тевризского района. Правоохранители установили, что депутат и его супруга приобрели на неподтвержденные доходы автомобиль и квартиру в Омске.

Общая стоимость приобретенного имущества составила 8,5 млн руб., что значительно превышает совокупный доход депутата и его супруги за три года, предшествующих сделке, подсчитали правоохранители. При этом сведения о расходах в установленном порядке депутат не представил.

Суд первой инстанции оставил требования прокуратуры без удовлетворения. Это решение было успешно обжаловано.

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Оксана Павлова