Семья подростка из Нантера пожаловалась на сбор денег убившему его полицейскому

Семья подростка, которого застрелил полицейский в пригороде Парижа Нантере, направила в прокуратуру жалобу против автора инициативы по сбору средств для помощи семье убившего его полицейского. Об этом сообщила радиостанция RMC со ссылкой на адвоката семьи погибшего.

Семья убитого подростка Наэля направила жалобу парижскому прокурору против ультраправого публициста Жана Мессиа, который организовал сбор в поддержку полицейского. Его обвинили в мошенничестве, сокрытии преступления и незаконном использовании данных полиции.

По словам адвоката семьи погибшего подростка, мужчина незаконно использовал информацию о правонарушениях подростка, чтобы выставить его преступником, и организовать движение в поддержку убившего его полицейского. Семья убитого в жалобе отмечает отсутствие уверенности в том, что деньги в конечном счете достанутся близким этого полицейского.

По данным платформы Gofundme, на поддержку семьи полицейского из Нантера собрали больше 1,5 млн евро. Деньги прислали более 80 тыс. человек.

Утром 27 июня в городе Нантер, пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего подростка Наэля М. во время задержания. После этого по всей Франции начались массовые протесты. По последним данным, за шесть дней протестов во Франции было задержано 3625 человек. По данным МВД Франции, среди них много детей и молодежи.

Подробнее — в материале «Франция пересиливает погромы».

Анастасия Ларина