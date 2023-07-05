На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 95 км

Шлейф пепла от вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 км в сторону Тихого океана. Высота пепельного шлейфа — 3 км над уровнем моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Вулкан Шивелуч на Камчатке — наблюдается ресуспендированный пепел 5 июля. Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 километров над уровнем моря протянулся на 95 километров на восток-юго-восток от вулкана Шивелуч. Ресуспендированный (повторно поднятый) пепел опасен для местных авиаперевозок»,— сообщили в РАН.

Как сообщили ученые, также продолжается извержение вулкана Ключевской. Ночью можно увидеть выбросы лавы. Вулкан Ключевской начал извержение после полутора лет затишья ночью 23 июня.

Ресуспендированные пеплы могут быть опасны для экосистем, человека и животных, а также для транспорта, в том числе малой авиации. В районе вулкана Шивелуч такие пеплы образуются на постоянной основе при длительном отсутствии осадков.

Вулкан Шивелуч расположен в 50 км к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. 11 апреля 2023 года произошло мощное извержение вулкана. Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 20 км над уровнем моря.

Анастасия Ларина