Туристы подзаправились на АЗС

В мае—июне 2023 года число покупок в заведениях общепита на АЗС по всей России выросло на 16%, обороты — на 23%, подсчитали в «Чек Индексе» — операторе фискальных данных «Платформы ОФД». Этот сегмент отличился наиболее яркой динамикой среди остальных заведений общепита. В фастфуде число покупок за тот же период выросло на 5% год к году, выручка — на 11%. В кафе и столовых трафик посетителей и выручка выросли на 7% и 13% соответственно, в ресторанах и барах — на 10% и 20%.

Такая динамика в точках общепита на АЗС обусловлена высоким интересом россиян к автопутешествиям в этом году, поясняют аналитики «Чек Индекса». Многие россияне выбирают такой формат самостоятельных путешествий и пикников ввиду сложностей авиасообщения с местами притяжения турпотоков, добавляют они.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин говорил, что в Краснодарском крае зафиксирован рост автотуризма. В некоторых регионах туристы, которые направляются на отдых на краснодарские курорты на автомобилях, составляют не менее 60%, отмечал эксперт.

Дарья Андрианова