Единороссы определились с кандидатами в депутаты Госдумы

Во вторник в Москве прошло заседание генсовета «Единой России», которое председатель партии, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев открыл заявлением по поводу мятежа ЧВК «Вагнер». «Хотел бы начать заседание со слов благодарности всем, кто в весьма непростой период истории нашей страны решительно выступил в поддержку президента и вооруженных сил России,— отметил господин Медведев.— То есть не допустил раскола и дестабилизации общества, не оставил никаких шансов организаторам вооруженного мятежа. Своей единой и твердой позицией заставил их отступить». Политик выразил уверенность, что россияне продолжат противостоять колоссальному давлению со стороны «врагов, оппонентов из недружественных стран». «Как бы они ни назывались, они, к сожалению, наши враги»,— добавил зампред Совбеза.

Он также рассказал партийцам, что перед заседанием генсовета участвовал в совещании по укомплектованию армии добровольцами и контрактниками, которое, по его словам, идет с очень хорошей динамикой: с начала года в вооруженные силы вступили 185 тыс. человек. «Если кто-то рассчитывал, что в результате этого мятежа или переворота люди будут отказываться от службы или их намерение поменяется, этот кто-то глубоко просчитался. Темпы набора остались такими же, несмотря на довольно тяжелое событие»,— подчеркнул Дмитрий Медведев. В завершение выступления он напомнил, что сейчас «безусловно важно сохранять консолидацию вокруг главы нашего государства».

На заседании единороссы обсудили гуманитарную помощь новым регионам и утвердили кандидатов на довыборах в Госдуму по одномандатным округам. По Карачаево-Черкесскому округу №16 выдвинут депутат гордумы Черкесска Солтан Узденов, по Симферопольскому округу №19 — глава комитета по социальной политике горсовета Симферополя Юрий Нестеренко, по Липецкому округу №114 — спикер облсовета Дмитрий Аверов, по Дивногорскому округу №56 — экс-глава Красноярска Сергей Еремин.

В конце заседания Дмитрий Медведев еще раз напомнил соратникам, что сейчас «очень жесткое время»: «Я прошу никого не расслабляться, но, конечно, и не унывать».

Андрей Винокуров