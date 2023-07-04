Швейцария присоединится к европейской системе ПРО

Швейцария, которая не входит в Евросоюз и НАТО, решила присоединиться к европейскому соглашению о противоракетной обороне (ПРО) European Sky Shield Initiative. Соответствующий документ подпишет министр обороны этой страны Виола Амхерд. Программа была запущена Германией в 2022 году на фоне военной операции РФ на Украине.

Швейцарское законодательство исключает участие в боевых действиях по принуждению к миру. Сейчас в программе «Европейский небесный щит» участвуют 17 стран. Помимо Германии это Великобритания, Словакия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния, Словения, Эстония, Норвегия, Дания и Швеция.

Госпожа Амхерд должна подписать заявление о намерении присоединиться к программе во время встречи со своими коллегами из Австрии и Германии в пятницу, 7 июля, сообщает агентство Reuters.

«Швейцария желает участвовать в европейской инициативе “Небесный щит”, и в Берне должна быть подписана декларация о намерениях»,— подтвердили агентству более раннее сообщение SRF в Министерстве обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии.

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Мария Федотова