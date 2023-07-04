Московский суд продлил срок задержания под стражей начальнику управления ГИБДД по Орловской области

Басманный райсуд Москвы продлил срок задержания под стражей 54-летнему начальнику управления ГИБДД по Орловской области Александру Коршунову до 15 сентября. Это следует из материалов суда.

Уголовное дело в отношении полицейского региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило в конце 2021 года. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до 2 лет лишения свободы). Следствие считает, что в течение 12 лет Александр Коршунов через доверенное лицо управлял шестью фирмами, которые благодаря полномочиям обвиняемого получали различные льготы и преимущества. Начальник ГИБДД якобы давал подчиненным указания о приоритетном принятии экзаменов на права у выпускников подконтрольной ему автошколы ООО «Автостандарт-Плюс». Также серьезный доход полицейскому, по оценкам СКР, принесли 16 госконтрактов на 55 млн руб., которые подконтрольное Александру Коршунову общество заключило с казенным учреждением «Орелтранссигнал».

В начале этого года полковника задержали в Москве и заключили под стражу, отменив меру пресечения в виде подписке о невыезде. По данным «Ъ-Черноземье», в момент задержания Александр Коршунов вину не признавал. В орловском УМВД сообщали, что от работы Александр Коршунов отстранен. По ходатайству следствия на его имущество наложен арест.

На сегодняшний день расследование не завершено. На основании этого руководитель следственного органа обратился в суд с просьбой продлить заключение под стражей обвиняемого. Суд удовлетворил ходатайства следователя и постановил продлить заключение под стражей на три месяца, то есть до 15 сентября. Обвиняемый и его защитница Елена Никифорова возражали против продления ареста, поясняя, что он скрываться не намерен. Также Александр Коршунов имеет хронические заболевания, поэтому лучшей мерой пресечения для него был бы домашний арест или иная мера, не связанная с лишением свободы.

Алина Ковалева