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Власти Краснодара попросили жителей убрать сорняки на могилах родственников

Жителей Краснодара попросили убрать сорную растительность на могилах своих родственников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Большая проблема заключается в том, что люди перестают ухаживать за могилами, и они зарастают амброзией. Если оценивать в целом состояние кладбищ, то оно неудовлетворительно как раз в местах захоронений»,— отметил замглавы Краснодара Максим Онищенко.

Каждый день на муниципальных участках городских кладбищ сорняки убирают около 30 человек. Работы уже провели на территории в 240 га. Такую же площадь планируют убрать и в третьем квартале. Покос на территориях кладбищ выполняют подрядчики от ограждений захоронений до края проезжей части внутриквартальных дорог, а также по пешеходным проходам первых рядов захоронений.

Во втором квартале в Краснодаре планировали выкосить 3869 га карантинной растительности. Основное внимание власти города уделяют уничтожению амброзии.

Татьяна Ручкина

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