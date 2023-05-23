В Краснодаре от сорняков очистили почти 2000 гектаров

В Краснодаре от сорняков очистили уже 1960 га. Всего во втором квартале планируют выкосить 3869 га карантинной растительности. Основное внимание уделяют уничтожению амброзии, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Наша совместная задача — выстроить работу так, чтобы минимизировать очаги произрастания этого сорняка. Хотел бы обратить ваше особое внимание на наши «болевые точки» — стройки, кладбища, отводы железных и автомобильных дорог. Эти территории надо заблаговременно взять на особый контроль»,— отметил замглавы Краснодара Максим Онищенко.

В покос карантинной растительности вовлечены городские предприятия, учреждения, управляющие организации, ТОСы и горожане. Очаги произрастания амброзии выявляют мобильные группы внутригородских округов с помощью мониторинга. О них также сообщают жители города по телефону горячей линии ЕДДС — 050.

По словам замдиректора департамента строительства Александра Мадовского, осуществляется жесткий контроль за покосом сорняков застройщиками на своих объектах. Для этого они предоставляют муниципалитету планы-графики. Для ликвидации очагов карантинной растительности планируют усилить взаимодействие с РЖД, краснодарским филиалом ГК «Автодор» и региональным минтрансом.

На прошлой неделе мэр Краснодара Евгений Наумов поручил активизировать покос сорняков после проливных дождей. Планировалось рассмотреть возможность увеличения кратности покосов.

Татьяна Ручкина

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