В Краснодаре от сорняков очистили почти 2000 гектаров

В Краснодаре от сорняков очистили уже 1960 га. Всего во втором квартале планируют выкосить 3869 га карантинной растительности. Основное внимание уделяют уничтожению амброзии, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
«Наша совместная задача — выстроить работу так, чтобы минимизировать очаги произрастания этого сорняка. Хотел бы обратить ваше особое внимание на наши «болевые точки» — стройки, кладбища, отводы железных и автомобильных дорог. Эти территории надо заблаговременно взять на особый контроль»,— отметил замглавы Краснодара Максим Онищенко.
В покос карантинной растительности вовлечены городские предприятия, учреждения, управляющие организации, ТОСы и горожане. Очаги произрастания амброзии выявляют мобильные группы внутригородских округов с помощью мониторинга. О них также сообщают жители города по телефону горячей линии ЕДДС — 050.
По словам замдиректора департамента строительства Александра Мадовского, осуществляется жесткий контроль за покосом сорняков застройщиками на своих объектах. Для этого они предоставляют муниципалитету планы-графики. Для ликвидации очагов карантинной растительности планируют усилить взаимодействие с РЖД, краснодарским филиалом ГК «Автодор» и региональным минтрансом.
На прошлой неделе мэр Краснодара Евгений Наумов поручил активизировать покос сорняков после проливных дождей. Планировалось рассмотреть возможность увеличения кратности покосов.
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