Защита настаивает на полной невиновности предпринимателя Валерия Израйлита

Сегодня, 4 июля, в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга сторона защиты завершила прения по уголовному делу экс-председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» Валерия Израйлита, обвиняемого в незаконном выводе денег за рубеж.

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Как сообщает из зала суда корреспондент «Ъ-СПб», все три адвоката попросили суд оправдать господина Израйлита, ссылаясь на то, что уголовное преследование с самого начала является, по их мнению, незаконным — умысла на совершение преступления у бизнесмена якобы не было, как и нет состава в инкриминируемых ему деяниях, а обвинение, между тем, носит политический оттенок.

Защита настаивает, что все доказательства следствия не выдерживают критики и собраны с нарушением норм действующего законодательства.

«Все уголовное преследование в отношении меня является следствием гражданско-правовой и финансовой безграмотности. Если я заключал договор купли-продажи яхты, значит, были мотивы и договор был целесообразен. Поддерживаю адвокатов и прошу постановить оправдательный приговор»,— заявил подсудимый.

В случае, если суд сочтет невозможным оправдать Валерия Израйлита, то один из адвокатов просил назначить наказание без реального лишения свободы.

Ранее городская прокуратура запросила для предпринимателя реальный срок в колонии общего режима. Сторона обвинения утверждает, что фигурант виновен в выводе средств на счета налоговых нерезидентов с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере (п. а ч. 2 ст. 193.1 УК РФ и п.а ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Гособвинение просит суд лишить Валерия Израйлита свободы сроком на девять с половиной и взять его под стражу в зале суда. Оглашение приговора состоится 12 июля.

О деле Валерия Израйлита — в материале «Ъ» «Срок давности победил мошенничество».

Андрей Кучеров

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