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Коммерсантъ FM
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FT: Yahoo! хочет вернуться на биржу

Глава интернет-компании Yahoo! Джим Ланзоне в интервью Financial Times сообщил о планах ее вывода на IPO и возвращения статуса публичной компании. Впервые Yahoo! вышла на IPO еще в 1996 году и одно время была крупнейшим интернет-поисковиком в мире.

В 2000-х годах Yahoo! столкнулась с растущей конкуренцией со стороны Google и стала постепенно терять свои позиции. В начале 2008 года Microsoft предложила купить Yahoo! за $44,6 млрд, однако тогдашнее руководство интернет-компании ответило решительным отказом. Осенью 2008 года начался мировой финансовый кризис, который серьезно ударил по рынку интернет-рекламы и еще больше ослабил позиции компании. После этого Yahoo! сама обратилась к Microsoft с предложением о сделке, но та отказалась. Акции Yahoo! начали терять в цене, а сама интернет-компания — утрачивать рыночную долю под давлением конкуренции с Google.

В 2017 году Yahoo! была продана за $4,48 млрд провайдеру беспроводной связи Verizon Communications, который начал реструктуризацию бывшего интернет-гиганта. В 2021 году, не сумев вывести Yahoo! на устойчивую прибыль, Verizon продала интернет-компанию за $5 млрд частному инвестфонду Apollo. Этот инвестфонд, как и некоторые другие, специализируется на покупке проблемных активов, их реструктуризации и последующей продаже с прибылью или выводе на IPO.

По словам господина Ланзоне, ранее возглавлявшего известный интернет-сервис знакомств Tinder, пребывание Yahoo! в статусе частной компании позволило ей провести необходимые структурные изменения и подготовиться к возвращению в статус крупной публичной компании. По его словам, Yahoo! до сих пор входит в топ-3 по частоте обработки запросов в интернете, но ее доля все еще слишком мала, чтобы соперничать с Google и поисковиком Bing от Microsoft. «Надеюсь, мы сможем отвоевать наши позиции,— считает Джим Ланзоне.— Я весьма оптимистично настроен. Полагаю, что бурно развивающийся ИИ дает нам новые возможности по целому ряду наших продуктов».

Евгений Хвостик

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