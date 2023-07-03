На Васильевском острове по повышенному номеру сложности тушат административное здание

Крупный пожар тушат вечером в понедельник, 3 июля, в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о возгорании по адресу: Кожевенная линия, д. 34 поступила на пульт дежурного в 20:07.

Очевидцы в соцсетях публикуют видео происходящего.

По уточненным данным, горение происходит на чердаке 5-этажного административного здания. Площадь пожара составляет 80 кв. метров.

В 20:53 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС.

При этом сведения о пострадавших не поступали, уточнили в ведомстве спасателей.

К ликвидации огня привлечено 9 единиц техники и 38 человек личного состава.

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