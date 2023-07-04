С начала СВО около 60 храмов в Белгородской области пострадали из-за обстрелов

В результате боевых действий и «не прекращающихся обстрелов» практически 60 храмов Белгородской митрополии в приграничной зоне подверглись частичному или полному разрушению. При этом настоятели этих храмов с семьями были вынуждены покинуть места своего пастырского служения. В частности, только в Шебекинском благочинии из-за непрекращающихся обстрелов в конце мая, 11 священнослужителей с семьями были эвакуированы в Белгород, сообщили «Ъ-Черноземье» в Белгородской и Старооскольской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там рассказали, что «по благословению главы митрополии», эвакуированные священнослужители были прикомандированы к другим храмам епархии, чтобы иметь возможность продолжить служение и пребывать в евхаристическом общении. «Настоятели, прихожане белгородских храмов, а также неравнодушные люди, откликнулись на призыв митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна и организовали сбор средств для помощи собратьям-священнослужителям. 75 семей священнослужителей уже получили помощь»,- сообщили в епархии.

Белгородская митрополия выражает «молитвенную надежду», что в скором времени все эвакуированные священнослужители смогут вернуться в свои дома и приходы. Власти Белгородской области, напомним, сегодня начали предлагать жителям Шебекина, которые размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. «Это касается только тех, у кого квартиры и дома не повреждены»,- заявил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков.

Владимир Зоркий