Власти Кубани: самые масштабные работы по замене лифтов сегодня ведутся в Краснодаре и Сочи

Самые масштабные в регионе работы по замене лифтов в рамках программы капремонта сегодня проходят в Краснодаре и Сочи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Как рассказали ведомстве, наибольшее количество лифтов, нуждающихся сегодня в замене, находятся в Краснодар, Сочи, Новороссийске и Анапе.

По данным администрации Новороссийска, из 920 лифтов (в 368 многоквартирных домах города) 37 (в 14 домах) сегодня функционируют за рамками периода эксплуатации. Они будут заменены в ходе проведения капитальных ремонтов до конца 2025 года. По информации анапской мэрии, состояние лифтового оборудования в городе удовлетворительное. Капитальным ремонтом или заменой после 25 лет службы охвачен основной пласт лифтов. Все используемые лифты находятся в рабочем состоянии. В 2023 году в программу капитального ремонта в Анапе вошли восемь лифтов, они уже введены в эксплуатацию. В 2022 году заменено 22 лифта.

Всего по региональной программе капремонта на Кубани до 2043 года подлежит замене свыше 12,5 тыс. лифтов в 3,5 тыс. многоквартирных домах. За время действия региональной программы капремонта с 2014 года уже заменены 2,6 тыс. лифтов в 917 домах.

В текущем год у по состоянию на начало июля смонтированы 152 лифта в 48 домах. Больше трети из них уже введены в эксплуатацию, остальные проходят процедуру техосвидетельствования и подготовки к запуску. В процессе замены находятся еще 70 лифтов в 39 домах.

В общем, план по замене лифтов в крае в текущем году реализуется на уровне 95%, при этом самые масштабные работы ведутся в Краснодаре и Сочи, отмечает министерство,

Как уточнили «Ъ-Кубань» в ведомстве, срок службы лифтов устанавливается производителем, а при отсутствии в технической документации сведений о сроке службы, по умолчанию он составляет 25 лет со дня ввода лифта в эксплуатацию. При эксплуатации лифта его ежемесячный осмотр (по необходимости ремонт) осуществляет специализированная аккредитованная организация. В случае, если у лифта закончился межремонтный срок эксплуатации или он не отвечает техническим требованиям, она сообщает о необходимости его модернизации или замены . Продлить срок службы может только инженерный центр. У лифтов с истекшим межремонтным сроком эксплуатации срок службы может быть продлен максимум до 2025 года, разъяснили в министерстве ТЭК и ЖКХ.

Во вторник краевая прокуратура сообщила об организации проверки инцидента с лифтом в многоквартирном доме по улице Ахеджака в Краснодаре, в котором оказалась беременная женщина. По предварительной информации надзорного ведомства, остановка лифта произошла из-за перегруза стройматериалами. Из-за этого подъемник дернулся, но не падал.

При этом пользователи соцсетей писали, что лифт сорвался дважды. В первый раз он резко опустился с верхних этажей до уровня 7-8-го этажа, когда внутри находилась беременная женщина. После того, как к ней на помощь пришли два молодых человека, подъемник сорвался снова и остановился на уровне 5-6-го этажа. После публикаций кубанских СМИ об инциденте доследственную проверку организовало СУ СКР по региону. Как уточнили «Ъ-Кубань» дом, в котором имел место данный инцидент в региональную программу капремонта не включен.

Михаил Волкодав

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