СК начал проверку инцидента с лифтом в доме на улице Ахеджака в Краснодаре

После публикаций кубанских СМИ об инциденте с лифтом на улице Ахеджака в Краснодаре, в котором оказалась беременная женщина, организована доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Сейчас на место выехали сотрудники ведомства для осмотра места происшествия, они изучат обстоятельства произошедшего, в том числе техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифта, инфорамирует пресс-служба управления.

Ранее о проведении своей проверки сообщила краевая прокуратура. По предварительной информации надзорного ведомства, остановка лифта произошла из-за перегруза стройматериалами. Из-за этого подъемник дернулся, но не падал.

Пользователи соцсетей писали, что лифт сорвался дважды. В первый раз он резко опустился с верхних этажей до уровня 7-8-го этажа, когда внутри находилась беременная женщина. После того, как к ней на помощь пришли два молодых человека, подъемник сорвался снова и остановился на уровне 5-6-го этажа.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram