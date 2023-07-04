«Лидеры есть всегда»

Иран официально присоединился к Шанхайской организации сотрудничества.

4 июля в онлайн-формате прошел очередной саммит ШОС, который утвердил это решение. Президент России Владимир Путин в ходе выступления положительно оценил данное событие. Теперь на очереди Белоруссия. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает будущее сообщества неочевидным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Шанхайская организация сотрудничества провела очередной саммит в видеоформате. Событие вроде бы важное. Однако можно рискнуть высказать смелое предположение: если спросить на улице рядового российского гражданина, что, собственно, такое ШОС, он не сможет сразу ответить. А то и вообще окажется не в состоянии расшифровать данную аббревиатуру.

Почему? Потому что структура эта существует аж 22 года, но очень сложно припомнить какие-либо прорывные решения, принятые странами-членами. Хотя организация мощная — имеет и штаб-квартиру, и план действий, и вот саммиты регулярно проводит.

Нынче ШОС официально пополнилась новым участником — в организацию вступил Иран. И на очереди Белоруссия. И вроде бы еще Туркмения желает присоединиться. Для справки: в ШОС входят Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, а также Индия и Пакистан. И вот теперь Исламская Республика. К слову, эта страна на сегодня чуть ли не главный российский союзник. Сложно было в это поверить еще год назад, но теперь такова реальность.

В чем же интрига? Дело в том, что будущее этого сообщества выглядит неочевидным. Время такое — интересы у всех расходятся. Можно, конечно, продолжать формально собираться — произносить общие фразы об успешном сотрудничестве, только вот зачем? Чтобы уколоть Америку и Запад? Может быть.

Однако кажется, что ШОС вряд ли станет альтернативой «семерке», «двадцатке» и другим подобным объединениям.

В качестве примера приведу Китай, который фактически взял под крыло бывшие братские республики Центральной Азии. К слову, и президент Белоруссии Александр Лукашенко, как считается, пользуется большим расположением главы КНР Си Цзиньпина. Одновременно с этим нынешняя страна-председатель ШОС Индия имеет с Пекином очень серьезные противоречия, не говоря уж про Пакистан. Исламабад и Нью-Дели — просто заклятые друзья.

Не бывает организаций, где все участники равны между собой, лидеры есть всегда. В ШОС имеется как минимум три полюса: упомянутый Китай, Индия, Россия. Возможно, четвертым можно назвать Иран. И у каждого свои интересы. Но мы же как бы хотели, чтобы Россия была в ШОС если не главной, то влиятельным участником. Сложно сказать, возможно ли такое сейчас.

Нужно ведь предложить некую объединяющую идею. Что-то как-то ее не наблюдается. Борьба с Америкой это, конечно, хорошо. Но как ей противостоять, когда тот же Китай торгует с Западом чуть ли не на триллион долларов в год. И Индия тоже, и Пакистан. Сложно нынче с объединяющей идеей. Разве что Иран поможет — подскажет вектор. Вопрос только, в какую сторону все это направится. А то вместо интеграции получится сплошная конфронтация.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".