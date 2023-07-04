Осужденный за взятку ярославский экс-депутат Роман Фомичев хочет выйти досрочно

Бывший депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Документ поступил в Рыбинский городской суд 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Фомичев в суде

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Роман Фомичев в суде

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

В мае 2022 года Фомичев был признан виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как сообщал «Ъ-Ярославль», в феврале 2023 года заключенный подал ходатайство о замене неотбытого срока на принудительные работы, которое суд удовлетворил.

Сейчас Роман Фомичев отбывает принудительные работы в исправительном центре, на свободу он должен был выйти в октябре 2023 года. 26 июня 2023 года в Рыбинский городской суд поступило ходатайство Фомичева «об условно-досрочном освобождении от лишения свободы». Суд принял материалы к рассмотрению и назначил слушания на 20 июля 2023 года.

Андрей Иванов