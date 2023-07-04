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Для переправы в Крым могут быть задействованы десантные корабли

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами российского правительства ситуацию с заторами на Крымском мосту, сообщает ''Ъ''.

Многокилометровая пробка на въезде на Крымский мост со стороны Кубани возникла в минувшие выходные из-за усиленных мер безопасности, введенных после взрыва 8 октября 2022 года. Министр транспорта РФ пояснил, что при въезде на мост необходим 100-процентный досмотр автотранспорта, этот процесс занимает длительное время.

Владимир Путин предложил направить турпоток с Крымского моста через новые регионы России и поручил максимально задействовать паромные переправы, чтобы разрешить ситуацию с пробками. Владимир Савельев сообщил, что военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу. «Я как раз и хотел спросить (про паромы — ''Ъ'') и поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы»,— откликнулся президент.

Анна Перова, Краснодар

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