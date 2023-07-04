Суд арестовал имущество шести экс-руководителей РМБ на 11,5 млрд рублей у каждого

Арбитражный суд Москвы принял частичные меры обеспечения по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении к субсидиарной ответственности 12 бывших руководителей Русского международного банка (РМБ). У шести человек арестовано имущество на 11,5 млрд руб. у каждого. Решение суд принял 15 июня, внимание на него обратил «Интерфакс».

Суд арестовал имущество бывших и. о. председателя правления Василия Кирсанова и зампредправления Виктории Кирсановой, бывших членов правления банка Николая Игнатьева, Анатолия Максакова и Татьяны Федоровой, а также экс-члена совета директоров Михаила Панченко. Судом было принято во внимание «недобросовестное поведение» вышеуказанных лиц, а также возможность «осуществления ими действий по выводу ликвидного имущества из их собственности».

По заявлению Банка России, из-за неудовлетворительного качества активов РМБ (Москва), не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Лицензия у РМБ была отозвана с 4 сентября 2017 года. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2017 года по заявлению ЦБ признал РМБ банкротом, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.

РМБ по итогам второго квартала 2017 года занимал 140-е место по размеру активов в рейтинге «Интерфакс-100». По объему средств физлиц он занимал 91-е место (15,4 млрд руб.). АСВ оценивало объем страховых выплат вкладчикам РМБ в 9,84 млрд руб.

Мария Федотова