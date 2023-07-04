«АльфаСтрахование»: Hyundai Creta и Kia K5 – лидеры по угонам в России с начала года

Самыми популярными моделями у угонщиков в первом полугодии 2023 г. стали корейские Hyundai Creta и Kia K5. К такому выводу пришли аналитики «АльфаСтрахование» по итогам анализа обращений по договорам каско. Среди регионов «столицей» угонов стала Москва – на нее пришлась половина всех заявленных случаев, раньше лидером являлся Санкт-Петербург.
8% угонов от общего числа угонов пришлось на мини-кроссовер Hyundai Creta, столько же – на Kia K5. По 6% у Hyundai Palisade и Solaris. Кроме того, в рейтинг снова вернулись автомобили японской Toyota – модели Camry и RAV4.
В начале года, как и по итогам 2022 г., наибольший интерес для угонщиков представляли автомобили марки Hyundai – тогда в рейтинге оказалась практически вся линейка этой корейской марки, а лидером стал Santa Fe. Марка Kia была представлена внедорожником Sorento и кроссовером Sportage.
Марки и модели самых часто угоняемых машин в первом полугодии 2023 г.
«Все автомобили в рейтинге – очень разные как по степени защиты, так и по особенностям эксплуатации. Поэтому однозначных выводов о системности угонов или приверженности преступников какой-то отдельной марке сейчас нет. При этом понятно, что большинство моделей наиболее популярны в России и более изношены, некоторые из них используются и в такси и чаще требуют ремонта. Это также может влиять на «политику» угонщиков», – говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».
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