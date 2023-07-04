В Свердловской области простились с погибшим на СВО 21-летним ефрейтором

В Горноуральском городском округе (ГО) Свердловской области простились с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине 21-летним ефрейтором Константином Скрипкиным. Об этом сообщил глава ГО Дмитрий Летников в своем Telegram-канале.

Как сообщил господин Летников, в июне 2021 года Константин Скрипкин был призван на срочную службу, которую проходил в Уссурийске (Приморский край). В марте 2022 года, узнав о проведении СВО, добровольно подписал контракт. «31 января 2023 года при взятии опорного пункта в районе села Нескучное Донецкой народной республики, Константин получил осколочное ранение и погиб»,— сказано в сообщении.

По словам Дмитрия Летникова, 13 августа 2022 года Константин Скрипкин был назначен на должность командира мотострелкового отделения с присвоением воинского звания младшего сержанта. А 2 октября приказом министра обороны РФ он был награжден медалью «За боевые отличия».

Напомним, 23 июня в Березовском простились с погибшим в ходе СВО 45-летним танкистом Александром Алехиным.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте