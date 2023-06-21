В Березовском простятся с погибшим в зоне СВО танкистом

В Березовском (Свердловская область) простятся с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине 45-летним Александром Алехиным. Об этом сообщил мэр Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

По словам Евгения Писцова, танкист Александр Алехин был мобилизован на СВО, а затем «героически погиб» при выполнении боевых задач около города Кременная Луганской народной республики.

Прощание с Александром Алехиным состоится 23 июня в 12:00 на мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. Отпевание и погребение пройдут в церкви Сретения Господня и на поселковом кладбище Старопышминска.

Напомним, ранее в Первоуральске простились с бойцом штурмового батальона «Сомали» Сергеем Головатюком с позывным Крюк, погибшим на специальной военной операции в Донецкой народной республике.

Полина Хабарова

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