Краснинский район Липецкой области может возглавить Сергей Поляков

Исполнять обязанности главы Краснинского района Липецкой области, после ухода с этого поста на повышение Алексея Телкова, будет глава райцентра Сергей Поляков. Сегодня его в новом статусе сотрудникам муниципалитета представил губернатор Игорь Артамонов. Сегодня господин Поляков последний день отработал в статусе главы Красного.

«Сергей Олегович уже год руководит администрацией райцентра. Молодой, энергичный, увлечен спортом, хорошо знает все местные особенности. Полон стремления развивать район. Дальше свое слово должны будут сказать местные депутаты, которые будут утверждать кандидатуру нового главы»,- написал в телеграм-канале господин Артамонов.

Он напомнил также, что нынешний глава района Алексей Телков переходит на должность начальника областного управления сельского хозяйства. «Сегодня он тепло попрощался с коллегами и жителями. Видно, что этого человека здесь любят и уважают. Кадр ценный – не зря повышаем»,- отметил губернатор.

Сергей Поляков родился 4 февраля 1991 года в городе Лебедянь. В 2014 году окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, получив юридическое образования. Мастер спорта по жиму штаги лежа. С 2014 по 2015 годы проходил службу в рядах ВС РФ, затем работал в частном бизнесе, в начале 2021 года возглавил ООО «Красноесервис» и с этого поста в июне прошлого года перешел в сельсовет.

Планируется, что уже завтра господин Поляков заступит на должность заместителя главы администрации Краснинского района, чтобы 6 июля местный совет депутатов смог принять отставку Алексея Телкова (он до этого назначит исполняющего обязанности главы муниципалитета) и объявить конкурс на вакантный пост.

Владимир Зоркий