Фото дня: 4 июля

Операция израильской армии в лагере беженцев Дженин, полнолуние в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мумбаи, Индия. Мужчина держится за бамбуковую палку, чтобы его не унесло волнами Фото: Reuters / Francis Mascarenhas Кашмир. Люди у ручья на окраине Шринагара Фото: Mukhtar Khan / AP Западный берег реки Иордан. Палестинцы несут раненого в лагере беженцев Дженин Фото: Majdi Mohammed / AP Москва. Полнолуние в небе над городом Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Глостер, США. Дети прыгают в океан с волнолома Фото: Reuters / Brian Snyder Следующая фотография 1 / 5 Мумбаи, Индия. Мужчина держится за бамбуковую палку, чтобы его не унесло волнами Фото: Reuters / Francis Mascarenhas Кашмир. Люди у ручья на окраине Шринагара Фото: Mukhtar Khan / AP Западный берег реки Иордан. Палестинцы несут раненого в лагере беженцев Дженин Фото: Majdi Mohammed / AP Москва. Полнолуние в небе над городом Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Глостер, США. Дети прыгают в океан с волнолома Фото: Reuters / Brian Snyder