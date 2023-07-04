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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 4 июля

Запоминающиеся кадры вторника

Операция израильской армии в лагере беженцев Дженин, полнолуние в Москве и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Мумбаи, Индия. Мужчина держится за бамбуковую палку, чтобы его не унесло волнами

Мумбаи, Индия. Мужчина держится за бамбуковую палку, чтобы его не унесло волнами

Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

Кашмир. Люди у ручья на окраине Шринагара

Кашмир. Люди у ручья на окраине Шринагара

Фото: Mukhtar Khan / AP

Западный берег реки Иордан. Палестинцы несут раненого в лагере беженцев Дженин

Западный берег реки Иордан. Палестинцы несут раненого в лагере беженцев Дженин

Фото: Majdi Mohammed / AP

Москва. Полнолуние в небе над городом

Москва. Полнолуние в небе над городом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Глостер, США. Дети прыгают в океан с волнолома

Глостер, США. Дети прыгают в океан с волнолома

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Мумбаи, Индия. Мужчина держится за бамбуковую палку, чтобы его не унесло волнами

Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

Кашмир. Люди у ручья на окраине Шринагара

Фото: Mukhtar Khan / AP

Западный берег реки Иордан. Палестинцы несут раненого в лагере беженцев Дженин

Фото: Majdi Mohammed / AP

Москва. Полнолуние в небе над городом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Глостер, США. Дети прыгают в океан с волнолома

Фото: Reuters / Brian Snyder

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