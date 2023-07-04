Ущерб от движения техники ЧВК «Вагнер» по улицам Ростова власти оценили в 92 млн рублей

Ущерб, нанесенный Ростову военной техникой ЧВК «Вагнер» 24 июня, составляет 92 млн руб., сообщает «РБК-Ростов-на-Дону» со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.

По словам градоначальника, выявлены повреждения дорожного полотна площадью 12 тыс. кв. м., а также повреждения тротуаров на площади 210 кв. м. Обнаружены повреждения стрелочных переводов трамвайнных путей. Алексей Логвиненко отметил, что восстановительные работы выполнены в полном объеме.

«По предварительным расчетам в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 млн рублей. Также пострадало 5 единиц специализированной коммунальной техники. На ее восстановление предварительно необходимо 63,7 млн рублей»,— сообщил глава администрации.

Он также отметил, что точная сумма ликвидации последствий станет известна уже после окончания всех ремонтных работ.

Напомним, 24 июня в Ростов-на-Дону вошла колонна военной техники ЧВК «Вагнер», которая заблокировала квартал рядом со штабом ЮВО. Глава частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что его починенные вышли на «Марш справедливости» из-за несогласия с действиями министерства обороны. Президент Владимир Путин назвал решение Евгения Пригожина предательством. Тем же вечером отряды покинули Ростов после переговоров их руководителя с главой республики Беларусь Александром Лукашенко.