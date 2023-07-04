Подозреваемый в убийстве девушки из Самары отрицает свою вину

Проведены первоначальные следственные действия с задержанным мужчиной, которому инкриминируется убийство молодой женщины в Самаре. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

«21-летний мужчина отрицал свою причастность к совершению преступления, от каких-либо пояснений отказался»,— говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщили полиции, что тело женщины выбросили из машины на ул. Водников. Перед этим она получили ножевое ранение, от которого умерла.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый покинул Самарскую область, но его задержали в Казани.

Георгий Портнов