Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров представит нового главного федерального инспектора

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров прибудет в столицу Удмуртии 5 июля, сообщает пресс-служба полпредства. Он представит нового главного федерального инспектора, а также проведет ряд совещаний, в том числе с главой региона Александром Бречаловым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Напомним, прежний главный федеральный инспектор по Удмуртии Сергей Панов покинул пост в апреле в связи с достижением предельного возраста для нахождения на госслужбе. Он работал с апреля 2019 года. До этого с 2008 по 2018 годы он был прокурором республики, а после стал советником главы Удмуртии Александра Бречалова.