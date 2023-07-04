На трассах Югры, Свердловской и Тюменской областей ввели ограничения из-за жары для большегрузов

На трассах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), Свердловской и Тюменской областей ввели временные ограничения для грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Движение тяжеловесов временно ограничено из-за жаркой погоды на Урале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным «Уралуправтодор», ограничение продлится на период жары для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов на участках следующих трасс: Пермь — Екатеринбург, Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Шадринск — Курган, М-5 «Урал», Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, а также на подъездах к Тюмени, Ишиму, Сургуту и поселку городского типа Белоярский.

По данным Гидрометцентра, 5 июля в ХМАО-Югре, Свердловской и Тюменской областях средняя ночная температура воздуха составит +19 градусов, а дневная — +32 градуса. Температура от +27 до +32 градусов в этих регионах продержится как минимум пять дней.

Полина Хабарова

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