На следующей неделе температура в Екатеринбурге поднимется до +32 градусов

Температура воздуха в Екатеринбурге на следующей неделе поднимется до +32 градусов, следует из данных Уральского гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По данным синоптиков, в Свердловской области в понедельник, 3 июля будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит 15-20 градусов, в горах и низинах до 12 градусов. Температура днем будет 26-31 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — 17-19 градусов, днем — 28-30 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с.

Во вторник, 4 июля, в регионе прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью — 13-18 градусов, днем — 27-32 градуса. Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит 15-17 градусов, днем — 30-32 градуса, ветер западной четверти 4-9 м/с.

В среду, 5 июля, также временная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью — 14-19 градусов, днем 27-32 градусов. Западный, северо-западный 4-9 м/с. В Екатеринбурге будет также переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 17-19 градусов, днем — 29-31 градус. Ветре западный, северо-западный 4-9 м/с.

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