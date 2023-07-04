В Петербурге за месяц пропало более 50 детей

За первый месяц лета в Санкт-Петербурге поступило уже 55 обращений о пропаже детей и подростков. Такие данные обнародовали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» во вторник, 4 июля.

«Слишком много сообщений о пропаже детей и подростков — 55. И это только начало сезона»,— констатировали там.

В целом за июнь в петербургский отряд «ЛизаАлерт» отработал 308 заявок. Живыми найдены 202 человека, 18 погибли. Поиски 23

пропавших продолжаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошлого года число пропавших людей в Петербурге и Ленобласти снизилось впервые за 10 лет. За 12 месяцев 2022 года волонтеры отработали 3 270 таких заявок.

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