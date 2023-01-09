Число пропавших людей в Петербурге и Ленобласти снизилось впервые за 10 лет

Отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» в Санкт-Петербурге подвело итоги 2022 года. За 12 месяцев они отработали 3 270 заявок о пропавших людях. При этом впервые со дня создания петербургского отряда количество заявок из Петербурга и Ленобласти перестало расти.

Из поступивших 3,2 тыс. заявок 2,5 тыс. человек успешно нашли, 329 не подтвердились. Еще почти 200 человек нашли погибшими, а 69 числятся исчезнувшими и так и не были обнаружены. Петербуржцам напомнили о некоторых мерах предосторожности для своих пожилых родственников к примеру, для похода в лес можно надеть яркую одежду.

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