На востоке Самарской области зафиксировали температурные минимумы

В Самарской области 22 июня зафиксированы температурные минимумы. Об этом сообщается на официальном сайте Приволжского УГМС.

Абсолютный минимум температуры воздуха был перекрыт на двух метеостанциях, расположенных в восточной части региона. В Авангарде (Нефтегорский район) столбик термометра опустился до +2,4°C, что на 2,1°C ниже предыдущего антирекорда для этого дня, установленного в 2020 году. В Кинель-Черкассах зафиксирована температура +4,6°C, предыдущий минимум был установлен три года назад.

Ранее сообщалось о температурных минимумах, зарегистрированных в Самарской области 19 и 20 июня.

Андрей Сазонов