В рамках «Стенограффии» раскрасят трансформаторные подстанции Академического

На четырех трансформаторных подстанциях в Академическом районе Екатеринбурга участники международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия» создадут муралы, сообщил портал Akademekb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академический район

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Академический район

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Рисунки будут видны с променада вдоль Преображенского парка, со стороны проспекта Академика Сахарова. Автор работ родом из Башкирии и его идея заключается в том, чтобы украсить высотные здания района изображениями пейзажей и зарисовок из деревенского быта»,— говорится в сообщении.

Фестиваль «Стенограффия» (Stenograffia) проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Он стартует 14 июля. В рамках него будет создано к 300-летию города несколько крупных арт-объектов, расположенных в разных районах Екатеринбурга. Ранее сообщалось о планах реконструировать «переход Цоя» на Плотинке. Академический район ранее уже принимал участие в фестивале: в 2019 году испанский художник Ampparito украсил трансформаторную будку рядом с домом №139 на улице Краснолесья. Его работа вызывала визуальное искажение, из-за которого кнопку YouTube можно было увидеть только с определенной точки.

Ксения Лысенко

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