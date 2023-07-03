В Екатеринбурге отреставрируют «переход Цоя» на Плотинке

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) с 14 июля начнет работы по восстановлению и оживлению «перехода Цоя» на Плотинке в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе фестиваля. «Мы считаем: очень важно, чтобы объект, находящийся в центре города, который так полюбился горожанам и туристам, был выполнен в достойном виде»,— пояснили в пресс-службе.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ "Переход Цоя"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По ее данным, будет применено новое графическое оформление и световые инсталляции. «Рисунки осыпались, а сами стены нуждаются в ремонте. Мы восстановим поверхность перехода, и художник создаст там арт-объект, посвященный группам Уральского рок-клуба. При этом мы сохраним упоминание о Викторе Цое как о неоспоримой легенде русского рока»,— говорится в сообщении. Имена художников и исполнителей будут раскрыты на пресс-конференции 14 июля.

Общая композиция поверхностей стен перехода и лестничных спусков составит 1027,68 кв. м. Стоимость работ составит 8 млн руб. «Переход Цоя» будет перекрыт с 14 июля до середины августа.

Переход на Плотинке был создан в 1998 году. В 2012 году его разрисовали граффити к 50-летию рок-музыканта Виктора Цоя.

Фестиваль «Стенограффия» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. За 13 лет работы расписали более 600 объектов общей территории 45 тыс. кв. м. Фестиваль проходит при поддержке администрацией Екатеринбурга.

Артем Путилов

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