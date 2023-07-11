Экзотика среди валют стран СНГ

Узбекский сум, киргизский сом, таджикский сомони остаются экзотическими валютами. Найти их где-то, кроме биржи и онлайн-приложений основных банков для торгов, крайне проблематично. Конечно, есть вариант с обменниками, но и там валюты среднеазиатских стран — редкость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов



Узбекский сум с 2004 года является конвертируемой валютой. С августа 2019 года Центральный банк Узбекистана установил режим плавающего курса. Сум — это во многом довольно классическая фиатная валюта развивающейся страны. Риски здесь соответствующие. Валюта Узбекистана, как и прочие валюты региона, сейчас укрепляется по отношению к рублю, и во втором полугодии курс может составить 120–140 сумов за рубль.

Для киргизского сома действует режим управляемого плавающего валютного курса под контролем Национального банка Киргизии. Киргизский сом отличает самый низкий совокупный уровень инфляции за постсоветский период из всех валют республик бывшего СССР, входящих в СНГ. Касательно рисков, сом сильнее контролируется Центробанком, чем тот же узбекский сум. Киргизская валюта выигрывает от ослабления рубля, и во втором полугодии текущего года курс может составить меньше одного сома за рубль впервые с марта 2022 года.

Таджикский сомони, как и узбекский сум, является конвертируемой валютой. ЦБ Таджикистана использует плавающий валютный курс. Сомони — самая сильная валюта среди обозреваемых. Сомони укрепляется по отношению к рублю на фоне ослабления российской валюты, и во втором полугодии можно ожидать, что курс будет находиться в коридоре 7,5–7,9 руб. за сомони.

На все вышеописанные валюты влияют сходные факторы, так как все три страны находятся в одном регионе и их экономики похожи. Поэтому во многом на курс влияют политическая ситуация и международная торговля, так как союзники в странах Средней Азии могут отличаться. Однако в целом паттерн поведения очень схож и сейчас, конечно же, остается под влиянием санкций в отношении России, так как именно Россия занимала доминирующее положение в экономиках этих стран.

Андрей Маслов, аналитик ФГ «Финам»