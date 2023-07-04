Менее трети россиян сдавали биометрические данные, число противников сдачи превышает число сторонников

Как показал опрос ВЦИОМа, на сегодняшний день с понятием «биометрия» знакомы более половины россиян (55%). С предложением сдать биометрические данные сталкивались в общей сложности 42% опрошенных, соглашались на него 29%. В целом опрос зафиксировал нейтрально-отрицательное отношение россиян к сдаче биометрических данных. Наиболее частый аргумент «против» — вторжение в частную жизнь (сбор личных данных, контроль/слежка за человеком, цифровой концлагерь). Также часто упоминалось нежелание, дефицит доверия или отсутствие необходимости. Среди аргументов «за» — безопасность (в том числе борьба с мошенничеством, защита данных), прозрачность, простота и удобство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Добавим, что недавний опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob также показал, что большинство (81%) россиян не хотят расплачиваться за покупки по системе биометрической оплаты в магазинах.