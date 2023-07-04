WSJ: США рассматривают возможность ограничить доступ Китая к облачным технологиям

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность новых мер, которые ограничили бы доступ Китая к американским облачным технологиям. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, если эти ограничения вступят в силу, американским компаниям придется получать разрешение от правительства на предоставление китайским клиентам доступа к облачным сервисам, использующим продвинутые ИИ-чипы.

WSJ пишет, что ограничения могут быть введены уже в ближайшие недели. Больше всего из американских компаний они затронут Amazon Web Services и Microsoft Azure, так как они активно присутствуют на китайском рынке.

Как пишет WSJ со ссылкой на аналитиков по национальной безопасности, это решение закроет некоторые лазейки, которые есть сейчас. Китайским ИИ-компаниям удается обходить действующие ограничения на поставки технологий благодаря использованию облачных сервисов. Такие сервисы позволяют получить доступ к мощным вычислительным возможностям без покупки собственного продвинутого оборудования.

По словам Эмили Вайнштайн, исследовательницы из Центра по вопросам безопасности и инновационных технологий при Джорджтаунском университете, например, в санкционных списках есть чипы Nvidia A100, при этом китайские компании могут абсолютно легально получить доступ к их использованию через любой облачный сервис.

В понедельник, 3 июля, Китай, в свою очередь, ввел ограничения на экспорт галлия и германия — металлов, используемых при производстве чипов и другой электроники.

Яна Рождественская