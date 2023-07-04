В Самаре глава МП «Благоустройство» оштрафован за позднюю расплату по договорам

Директор самарского муниципального предприятия «Благоустройство» полностью оплатил штраф. Санкции к чиновнику применило региональное УФАС за несвоевременную оплату по ряду договоров. Об этом сообщает антимонопольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее антимонопольная служба региона установила что МП «Благоустройство» в первом квартале текущего года заключало договоры с СМП на поставку песка, мешков для мусора и реагента. При этом заказчик расплачивался с исполнителями по договорам в установленные сроки только частично или же вовсе этого не делал.

В связи с этим на главу предприятия был наложен штраф на сумму 50 тыс. руб. Он оплачен в полном объеме.

Это не первый случай, когда МП «Благоустройство» штрафуют за нарушение оплаты по договорам. Ранее аналогичные санкции к предприятию применялись за нарушение в отношении поставщика транспортных услуг.

Георгий Портнов