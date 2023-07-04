Улицу Вайнера в Екатеринбурге начнут ремонтировать в июле

Главную пешеходную улицу Екатеринбурга — Вайнера начнут реконструировать в июле. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов на встрече с жителями Ленинского района.

По словам главы города, на ул. Вайнера заменят поврежденные участки тротуарной плитки, обновят 191 скамейку, 104 урны и 30 клумб. «В этом году улица будет смотреться совершенно по-другому»,— отметил господин Орлов.

Напомним, компания «Сима-ленд» Андрея Симановского устанавливает на улице Вайнера огромный медиаэкран в честь празднования 300-летия Екатеринбурга.

Полина Хабарова

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