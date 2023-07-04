Два моряка из России погибли на борту судна под Варной в Болгарии

В Болгарии на борту судна «Милфорд» погибли два российских моряка, сообщает болгарский телеканал bTV Novonite. Инцидент произошел близ болгарского порта Варна.
«О гибели двух моряков, граждан России 32 и 58 лет, 3 июля сообщил капитан судна "Милфорд" под флагом Белиза, которое проходило близ порта Варны»,— отмечает болгарское ТВ. Подробности и обстоятельства произошедшего пока не уточняются. В настоящее время болгарские силовики проводят проверку по факту случившегося.
В настоящее время инцидент расследуется как «причинение смерти по неосторожности». Болгарские силовики сообщили журналистам bTV Novonite, что, по предварительным данным, причиной смерти двух россиян стала авария, произошедшая на борту судна «Милфорд».