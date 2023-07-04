Два моряка из России погибли на борту судна под Варной в Болгарии

В Болгарии на борту судна «Милфорд» погибли два российских моряка, сообщает болгарский телеканал bTV Novonite. Инцидент произошел близ болгарского порта Варна.

«О гибели двух моряков, граждан России 32 и 58 лет, 3 июля сообщил капитан судна "Милфорд" под флагом Белиза, которое проходило близ порта Варны»,— отмечает болгарское ТВ. Подробности и обстоятельства произошедшего пока не уточняются. В настоящее время болгарские силовики проводят проверку по факту случившегося.

В настоящее время инцидент расследуется как «причинение смерти по неосторожности». Болгарские силовики сообщили журналистам bTV Novonite, что, по предварительным данным, причиной смерти двух россиян стала авария, произошедшая на борту судна «Милфорд».

Александр Кислов