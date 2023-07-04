Владелец филиала «ЁбиДоёби» в Екатеринбурге, где отравились люди, не смог обжаловать закрытие ресторана

Владелец филиала «ЁбиДоёби» (ул. Щербакова, 20) в Екатеринбурге, в котором отравились 32 человека, не смог обжаловать решение суда о закрытии ресторана на 90 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В апелляционной жалобе просили привлечь к ответственности поставщика продуктов.

По данным суда, защита предпринимателя просила заново пересмотреть дело. «Ссылаясь на то, что причиной отравления стала зараженная сальмонеллой курятина. Следовательно, привлекать к ответственности нужно поставщика продукции»,— сказано в сообщении. Суд отверг доводы, так как наказание выдано за выявленные в заведении нарушения. В частности, семь сотрудников заведения не имели медицинских книжек.

Свердловский областной суд изменил решение суда первой инстанции, уточнив, что приостанавливается не любая деятельность, а именно по оказанию услуг общественного питания, в том числе по приготовлению пищи и напитков, их хранении и реализации населению в пункте доставки еды «ЁбиДоёби» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 20. Срок наказания — три месяца, остался без изменений.

Напомним, Чкаловский районный суд на три месяца закрыл филиал ресторана «Ёбидоёби», в котором 32 клиента в начале июня заразились сальмонеллезом после заказа роллов.

Полина Хабарова

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