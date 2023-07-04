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«Россети Тюмень» выбрали лучшие оперативные бригады среди энергетиков трех регионов

На базе Корпоративного учебного центра «Россети Тюмень» прошли соревнования профессионального мастерства среди оперативных бригад из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Специалисты состязались семь дней, и сильнейшими в общекомандном зачете стали энергетики из Нижневартовска.

Всего за звание лучших боролись 9 команд. Участники показали знания регламентирующих документов и с использованием 3D-тренажеров выполнили поиск дефектов в распределительном устройстве. Также специалисты продемонстрировали мастерство при монтаже аварийной осветительной установки, ликвидации технологического нарушения, освобождении пострадавшего от воздействия электротока и оказании ему первой помощи.

Победителями стали работники Нижневартовских электрических сетей, набравшие наибольшее количество баллов за прохождение всех восьми этапов конкурса. На втором месте – оперативная бригада Сургутских электрических сетей. Бронзовыми призерами стали энергетики Ноябрьских электрических сетей. Победители смотра-конкурса представят «Россети Тюмень» на всероссийском Чемпионате профмастерства «Молодые профессионалы» в Екатеринбурге.

Персонал «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует компетенции и занимает призовые места на соревнованиях профессионального мастерства Группы «Россети» и чемпионатах высокотехнологичных профессий «Хайтек». Квалификация сотрудников энергокомпании позволяет эффективно решать сложные производственные задачи и обеспечивать надежное электроснабжение потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»

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