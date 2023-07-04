В Самаре разрешили застроить жильем участок возле Загородного парка

ООО «Парковый» получило разрешение на использование участка в Октябрьском районе Самары под многоэтажную жилую высотную застройку. Постановление градоначальницы Елены Лапушкиной опубликовано на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жилье планируется возвести на участке площадью более 3,2 тыс. кв.м. Он находится в пер. Парковый.

Высотка будет построена с количеством парковочных мест из расчета одна штука на две квартиры. Максимальный процент застройки на участке составляет 45 %.

Ранее мэрия Самары разрешила возвести жилье на 17 километре Московского шоссе. Застройщик получит под эти цели пять земельных участков общей площадью свыше 23 тыс. кв. м. Они находятся в Кировском районе города в районе 17 км Московского шоссе и ул. Стара-Загора.

Георгий Портнов