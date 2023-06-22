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Мэрия Самары разрешила возвести жилье на 17 километре Московского шоссе

ООО «СЗ "Сокол-1"» получило разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Компания сможет возвести многоэтажное высотное жилье с максимальным процентом застройки в границах земельных участков – 80 %. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Застройщик получит под возведение жилья пять земельных участков общей площадью свыше 23 тыс. кв. м. Они находятся в Кировском районе города в районе 17 км Московского шоссе и ул. Стара-Загора.

Ранее мэрия разрешила строить высотки в Советском районе Самары. Речь идет о территории общей площадью более 4,1 тыс. кв.м. Она находится в районе пересечения пр. Карла Маркса и ул. Блюхера.

Георгий Портнов

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