В Ярославле горел строящийся дом

В Ярославле на улице Красноборская загорелся строящийся дом. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» с места событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на Красноборской

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Пожар на Красноборской

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как рассказали представители МЧС, пожар в Заволжском районе Ярославля начался около 12 часов дня 4 июля. Очаг возгорания находился на 10 техническом этаже строящегося дома на улице Красноборская. Так как дом высотный, изначально пожарные работали по повышенному номеру. С огнем справились за 10-15 минут.

Как добавили в МЧС, горел утеплитель на техническом этаже. Рабочих из самого дома на время тушения огня эвакуировали. Пострадавших нет. Представитель компании, строившей дом, от комментариев отказался.

Андрей Иванов