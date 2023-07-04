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В Ярославле горел строящийся дом

В Ярославле на улице Красноборская загорелся строящийся дом. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль» с места событий.

Пожар на Красноборской

Пожар на Красноборской

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Пожар на Красноборской

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как рассказали представители МЧС, пожар в Заволжском районе Ярославля начался около 12 часов дня 4 июля. Очаг возгорания находился на 10 техническом этаже строящегося дома на улице Красноборская. Так как дом высотный, изначально пожарные работали по повышенному номеру. С огнем справились за 10-15 минут.

Как добавили в МЧС, горел утеплитель на техническом этаже. Рабочих из самого дома на время тушения огня эвакуировали. Пострадавших нет. Представитель компании, строившей дом, от комментариев отказался.

Андрей Иванов

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