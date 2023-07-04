«Зеленые» выдвинули своего кандидата на выборы губернатора Орловской области

Избирательная комиссия Орловской области сообщила, что глава КФХ Владимир Стебаков, выдвинутый реготделением экологической партии «Зеленые», представил документы как кандидат на должность губернатора региона.

Господин Стебаков получил статус выдвинутого кандидата. Ранее аналогичные статусы получили действующий глава региона Андрей Клычков (КПРФ), президент Торгово-промышленной палаты региона Светлана Ковалева («Новые люди») и депутат Владислав Числов (ЛДПР). Лидер орловских эсеров Руслан Перелыгин, который ранее говорил о намерении баллотироваться на этот пост, затруднился в прошлую пятницу уточнить «Ъ», будет ли он это делать, сказав, что «время еще есть».

Сергей Толмачев